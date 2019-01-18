İçişleri Bakanlığınca, Türkiye Genelinde Gerçekleştirilen Uygulamalarda Denetlenen 21 Bin 78 Okul...
19 dakika önce
İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda denetlenen 21 bin 78 okul servisinden bin 70'inin sürücüsüne ceza yazıldığı, 167 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, Türkiye
genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda denetlenen 21 bin 78 okul servisinden bin 70'inin sürücüsüne ceza yazıldığı, 167 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:48 Kaynak: AA
Fenerbahçeli Taraftarlar, Islam Slimani ve Yassine Benzia'yı Islıkladı
Ümraniyespor'a Galibiyeti Getiren Golü Atan Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe Altyapısında Yetişmesi Dikkat Çekti
AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar
5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı