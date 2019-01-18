Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığınca, Türkiye Genelinde Gerçekleştirilen Uygulamalarda Denetlenen 21 Bin 78 Okul...

İçişleri Bakanlığınca, Türkiye Genelinde Gerçekleştirilen Uygulamalarda Denetlenen 21 Bin 78 Okul...

19 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda denetlenen 21 bin 78 okul servisinden bin 70'inin sürücüsüne ceza yazıldığı, 167 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Türkiye Genelinde Gerçekleştirilen Uygulamalarda Denetlenen 21 Bin 78 Okul..., System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda denetlenen 21 bin 78 okul servisinden bin 70'inin sürücüsüne ceza yazıldığı, 167 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:48 Kaynak: AA

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