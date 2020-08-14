İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 23 bin 250 personelin katılımıyla 4 bin 643 noktada eş zamanlı... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 23 bin 250 personelin katılımıyla 4 bin 643 noktada eş zamanlı...
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 23 bin 250 personelin katılımıyla 4 bin 643 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması yapıldı.
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 23 bin 250 personelin katılımıyla 4 bin 643 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması yapıldı. Uygulamada 137 bin 281 araç ve motosiklet kontrol edildi, bin 984 araç ve motosiklet trafikten men edildi. - ANKARA
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14.08.2020 15:56:57. #1.12#
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