Kampanya kapsamında Orhangazi Kaymakamlığı, ilgili kurumlar ve öğrencilerle Tozkoparan Caddesi'nde bir yaya geçidi kırmızıya boyandı.

???????İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyasına ilişkin Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde de etkinlik düzenlendi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Orhangazi, Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Orhangazi'de 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği - Son Dakika

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