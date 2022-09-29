Karadeniz'deki 5 ilde yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı - Son Dakika
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Karadeniz'deki 5 ilde yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı

29.09.2022 16:52
Karadeniz'deki 5 ilde yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde "Yayalara öncelik, hayata saygı duruşu" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Rize'de etkinlik yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde "Yayalara öncelik, hayata saygı duruşu" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Rize'de etkinlik yapıldı.

Etkinlik Reşadiye Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Doğuşçay İlkokulu önünde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı, "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Etkinlikte, öğrenciler ellerinde bayraklar ve pankartlarla yaya geçitlerinde yayaların geçiş önceliğine dikkati çekti.

Vali Yardımcısı Sarı, burada AA muhabirine, trafikte can ve mal güvenliğinin korunmasının en önemli konulardan biri olduğunu söyledi.

Son yıllarda İçişleri Bakanlığı tarafından farkındalık projeleri yapıldığına işaret eden Sarı, "Buradaki amacımız hem yaya güvenliğine hem de trafikte uyulması gereken kurallara dikkat çekmek. Çocuklarımız her zaman çok duyarlı. Onlar da bu etkinliğe renk kattılar." dedi.

Etkinliğe, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Trafik Şube Müdürü Zeki Özkan, jandarma ve emniyet mensupları ile diğer ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Atatürk Caddesi, Jandarma, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'deki 5 ilde yaya geçitleri 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz'deki 5 ilde yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı - Son Dakika
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