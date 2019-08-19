İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı (2)

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır
, Mardin
ve Van
Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.
Bu kapsamda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı
, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk
ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan
görevlerinden uzaklaştırıldı.
Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman
, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez
, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.