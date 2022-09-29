Vali Aydoğdu yaya geçidini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı - Son Dakika
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Vali Aydoğdu yaya geçidini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

29.09.2022 14:19
Vali Aydoğdu yaya geçidini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Aksaray'da etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Aksaray'da etkinlik düzenlendi.

Aksaray Belediye Başkanlığı önünde başlanan etkinlikte Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindekiler 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Ankara Caddesi'nde öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyayan Aydoğdu, gazetecilere, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla ülke genelinde güzel bir farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Her şeyden kıymetli olan can güvenliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Aydoğdu, "Bu farkındalık çalışmalarıyla birlikte birbirimize olan saygıyı göstermek zorundayız. Bu hem insanlığımızın bir gereği hem de huzurlu yaşamının ilk adımıdır. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Aydoğdu ve öğrenciler sürücüleri ehliyet kemeri ve diğer trafik kuralları hakkında uyardı.

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Kaynak: AA

Hamza Aydoğdu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Aydoğdu yaya geçidini 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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