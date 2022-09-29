İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkinlik düzenlendi.
İlçenin Selçuklu Çarşısı girişindeki yaya geçidinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Fikret Dağ, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler ve İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar katıldı.
Ellerinde bayraklarla yaya geçidinden geçen öğrenciler, "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganı attı.
Kaymakam Dağ, öğrencilerle birlikte sürücülere broşür dağıttı.
Son Dakika › Güncel › Ahlat'ta 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği - Son Dakika