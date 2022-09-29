Taşova'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Taşova'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi

29.09.2022 16:04
Taşova'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Amasya'nın Taşova ilçesinde etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Amasya'nın Taşova ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla yürütülen uygulama kapsamında Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Kaymakam Ahmet Gökcecik ve kurum müdürleri, yayalara ve sürücülere yaya önceliğini anlatan broşür dağıttı.

Gökcecik, "Hem öğrencilerimizi hem de sürücülerimizi bilgilendirdik. Bu sayede birlikte yaşadığımız hayatı hep birlikte kolaylaştıracağız." dedi.???????

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Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşova'da 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taşova'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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