Eren Abluka-31 Operasyonu başladı - Son Dakika
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Eren Abluka-31 Operasyonu başladı

07.08.2022 10:09
Eren Abluka-31 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde Mardin Bagok'ta "Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç" Operasyonu başlatıldı.

Mardin'de, 528 personelin katılımıyla Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de, "Eren Abluka-31 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, operasyonda İl Jandarma Komutanlığınca, 528 jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 44 operasyonel timin görev aldığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eren Abluka-31 Operasyonu başladı - Son Dakika

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