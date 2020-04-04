İçişleri Bakanlığınca yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında mart ayında düzenlenen 8 bin... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığınca yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında mart ayında düzenlenen 8 bin...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında mart ayında düzenlenen 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığınca yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında mart ayında düzenlenen 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:08 Kaynak: AA
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