Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin...

İçişleri Bakanlığından, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin...

57 dakika önce

İçişleri Bakanlığından, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin..., System.String[]

İçişleri Bakanlığından, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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