İçişleri Bakanlığından, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin...
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İçişleri Bakanlığından, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:20 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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