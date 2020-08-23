İçişleri Bakanlığından "30 Ağustos" açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından "30 Ağustos" açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla ilgili yasaklama kararının olmadığını, korona virüs salgını nedeniyle bazı tedbirlerin alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından

İçişleri Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla ilgili yasaklama kararının olmadığını, korona virüs salgını nedeniyle bazı tedbirlerin alındığını bildirdi.

İçişler Bakanlığı, "İçişleri Bakanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yasaklandığı" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümleri uyarınca icra edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili İçişleri Bakanlığınca alınan yasaklama kararı bulunmadığı belirtilen açıklamada, 19 Ağustos 2020 tarihli yazıyla yapılan düzenlemenin korona virüs salgını ile mücadele içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat süreci içerisinde alınması gereken tedbirlerin valiliklere bildirilmesi olduğu ifade edildi. Bu çerçevede korona virüs salgını ile mücadele sürecinin başladığı andan itibaren diğer dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi bayram kutlamalarında kamu görevlileri başta olmak üzere vatandaşların fiziki mesafe kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde kalabalıklara neden olunmaması için bazı tedbirlerin alınması ve çeşitli kısıtlamalara gidilmesinin valiliklerden istenildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Benzer uygulamalar bu yıl içerisindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapılmıştır. Korona virüs salgınının yeniden ivme kazanmaya başladığı bu günlerde bulaşıcılığı çok yüksek olan hastalığın yayılımını azaltmak için her türlü etkinliğin belirlenen kurallar çerçevesinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması bir zorunluluktur. Önümüzdeki günlerde 98'inci yıl dönümünü kutlayacağımız Zafer Bayramımızın da içerisinde bulunduğumuz salgın koşullarına göre kutlanması, çelenk sunma ve şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla gerçekleştirilmesi, bunun dışındaki etkinliklerin ise yüz yüze etkinlikler yerine özellikle dijital imkanların kullanılarak yapılması salgınla mücadelenin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda resmi programlarda resepsiyonların yapılmaması da salgınla mücadele sürecinin bir gereğidir. Bilinmelidir ki salgın şehir, bölge, kişi, etkinlik gibi unsurlara göre hareket etmemektedir. Bu doğrultuda devletimizin ve özelinde Bakanlığımızın aldığı her türlü tedbir kararı, herhangi bir ayrım gözetmeksizin (resmi-dini bayram, 15 Temmuz anması vb.) tüm etkinlikler için benzer şekilde alınmaktadır." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Zafer Haftası, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 12:44

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından '30 Ağustos' açıklaması - Son Dakika
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