İçişleri Bakanlığından 81 ilde "Aranan Şahıslar" uygulaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Emniyet Genel

Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ülke genelinde 21 bin 856 personelin katılımıyla "Aranan Şahıslar" uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar hakkında yapılan açıklamada, "Yapılan uygulamalarda 6 bin 944 ekip, 21 bin 856 personel görev almış, 2 bin 676 ikamette arama yapılmıştır. Aranan şahıslar uygulaması sonucunda 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan bin 549 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 242 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 99 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 32 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs olmak üzere bin 931'i hükümlü, 467'si yakalama emri ile aranmakta olan toplam 2 bin 398 şahıs yakalanmıştır" denildi.

2'Sİ ÇOCUK TOPLAM 9 KAYIP ŞAHIS BULUNDU

Açıklamada yakalanan şahıslar arasında adam öldürme suçundan 11, hırsızlık suçundan 302, yaralama suçundan 282, cinsel suçlardan 58, yağma suçundan 29, dolandırıcılık suçundan 135, uyuşturucu madde ticareti yapmak

suçundan 98, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 38 şahıs bulunduğu belirtildi. Ayrıca 2'si çocuk olmak üzere 9 kayıp şahsın bulunduğu kaydedildi. Yapılan çalışmalarda 7 adet av tüfeği, 6 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 284 adet mermi, 2 kilo 960 gram esrar, 47 gram eroin, 7 gram bonzai ve 3 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi.

(İHA)