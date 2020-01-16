İçişleri Bakanlığından 81 ilde eş zamanlı narkotik uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığından 81 ilde eş zamanlı narkotik uygulaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından 81 ilde eş zamanlı narkotik uygulaması

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı narkotik uygulaması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığından 81 ilde eş zamanlı narkotik uygulaması, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı narkotik uygulaması gerçekleştirdi.


81 ilde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında tespit edilen adreslerde, metruk binalar ve inşaatların bulunduğu bölgelerde, riskli bölgelerdeki mahalle, sokak ve parklarda şüpheli görülen şahıslar üzerinde arama gerçekleştirildi. 9 bin 375 ekip, 7 hava aracı, 67 deniz aracı, 35 bin 794 personel ve 437 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 4 bin 760 ikamet ve iş yeri, 5 bin 573 park, 13 bin 226 sokak ve 8 bin 508 metruk bina denetlendi.


Uygulamalarda narkotik suçlarından aranan 475 şahıs yakalandı


Uygulamalarda 321 bin 843 şüpheli şahıs kontrol edildi, narkotik suçlarından aranan 475 şahıs yakalandı. 133 şahsa TCK'nın 188. maddesi, 192 şahsa TCK'nın 191. maddesinden yasal işlem yapıldı. 82 bin 373 kara ve deniz aracı kontrol edildi, 725 kara ve deniz aracı trafikten ve seferden men edildi. 2 bin 472 kara ve deniz aracına ise idari para cezası uygulandı.


Uygulamada 8.774 gram esrar, 41 gram eroin, 4 gram kokain, 452 gram metamfetamin, 46 gram skank, 150 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 241 adet ecstasy, 399 adet sentetik ecza, 17 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 277 adet fişek, 8 adet kesici/delici alet, 15 bin 319 paket gümrük kaçağı sigara ve 98 litre kaçak içki ele geçirildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı
Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti Uzman isimden korkutan uyarı: Avustralya'daki yangınlar hava sıcaklığını düşürebilir Annesi gözleri önünde öldürülen genç kız, babası için en ağır cezayı istedi

Son Dakika Haberleri
17:43 Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Son Dakika Haber
17:40 Neandertaller 'yüzebiliyor ve dalabiliyordu' - Son Dakika Haber
17:35 Son Dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Hafter ateşkesi sürdürmeye hazır olduğunu söyledi - Son Dakika Haber
17:34 Sahte jandarmalar JASAT'a yakalandı - Son Dakika Haber
17:33 Ergenekon davasının eski savcısı: "Hiç kumpasım olmadı" - Son Dakika Haber
17:33 Uyuşturucuyu çelik kasaya sakladılar - Son Dakika Haber
17:25 Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 17:47:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığından 81 ilde eş zamanlı narkotik uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]