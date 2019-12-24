İçişleri Bakanlığından 81 ile Park Yasağı İhlali Uyarısı geldi. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından 81 ile Park Yasağı İhlali Uyarısı geldi. Bakanlık, park yasağı kuralı ihlali yapan araçlara trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği hallerde para cezası verilmesini, otoparklara çekilmemesini istedi. - ANKARA

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Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Araçlar yeni düzenlemeye göre çekilecek

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