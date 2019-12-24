İçişleri Bakanlığından 81 ile Park Yasağı İhlali Uyarısı geldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığından 81 ile Park Yasağı İhlali Uyarısı geldi. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından 81 ile Park Yasağı İhlali Uyarısı geldi.

5 saat önce

İçişleri Bakanlığından 81 ile Park Yasağı İhlali Uyarısı geldi.

İçişleri Bakanlığından 81 ile Park Yasağı İhlali Uyarısı geldi., System.String[]

İçişleri Bakanlığından 81 ile Park Yasağı İhlali Uyarısı geldi. Bakanlık, park yasağı kuralı ihlali yapan araçlara trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği hallerde para cezası verilmesini, otoparklara çekilmemesini istedi. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Araçlar yeni düzenlemeye göre çekilecek
Uçuş kurallarına uymayanlara kesilen cezalar da artıyor Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği Kağıthane'de 2 çocuk annesi kadın boşanmak istediği eşi tarafından vuruldu

Son Dakika Haberleri
16:50 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika Haber
16:47 Başkentte yağmurlu zeminde kayan araç takla attı - Son Dakika Haber
16:45 İzmir'de günlerdir süren su arızası 40 saatte giderildi - Son Dakika Haber
16:45 Yayaya çarpan otomobilin sürücüsü baygınlık geçirdi - Son Dakika Haber
16:44 Kamyon ile elektrikli bisiklet çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika Haber
16:44 Suudi Arabistan'da öğrenci servisi alev alev yandı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika Haber
15:54 Kağıthane'de 2 çocuk annesi kadın boşanmak istediği eşi tarafından vuruldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:52:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığından 81 ile Park Yasağı İhlali Uyarısı geldi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]