İçişleri Bakanlığından 81 ile 'Ramazan Tedbirleri' genelgesi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından 81 ile 'Ramazan Tedbirleri' genelgesi

12.04.2021 10:32
İçişleri Bakanlığından 81 ile 'Ramazan Tedbirleri' genelgesi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, valiliklere gönderilen 'Ramazan Ayı Tedbirleri' konulu genelgeye göre; iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına izin verilmeyecek.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, valiliklere gönderilen 'Ramazan Ayı Tedbirleri' konulu genelgeye göre; iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Ramazan Ayı Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, ramazan ayında, öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamaların, toplumsal hareketliliği artırdığından salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı belirtildi. Genelgede, alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

"Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek. Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlarımıza sık sık duyurulacak."PİDE ÜRETİMİ İFTARDAN BİR SAAT ÖNCE SONLANDIRILACAKRamazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılacağı ve iftar saatine kadar sadece satış yapılacağı belirtildi. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebileceği kaydedildi. Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için her ilin kendi dinamiklerini değerlendireceği ve bu süreçte oluşması muhtemel yoğunlukların göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi. Genelgede, "Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarının artırılması sağlanacak" denildi. DENETİMLER ARTTIRILACAKYine, ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanacağı, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verileceği bildirilerek, "Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbir alınacak. Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacak. Vali ve Kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak. Başta öksüz/yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara her türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayret gösterilecek" ifadeleri kullanıldı.


İçişleri Bakanlığı, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından 81 ile 'Ramazan Tedbirleri' genelgesi - Son Dakika


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