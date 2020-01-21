İçişleri Bakanlığından 81 ile "şehit, gazi" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından 81 ile 'şehit, gazi' uyarısı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından 81 ile "şehit, gazi" uyarısı

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle, dernek adlarında olduğu gibi sendika adlarında da "Şehit, Gazi" kelimelerinin kullanılabilmesi için izin alınmasını istedi.

İçişleri Bakanlığından 81 ile

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle, dernek adlarında olduğu gibi sendika adlarında da "Şehit, Gazi" kelimelerinin kullanılabilmesi için izin alınmasını istedi.

Geçtiğimiz günlerde Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Dernekler Kanunu'nun 28'inci maddesinde değişikliğe gidilmişti.

Yapılan değişiklikle dernek adlarında "Şehit" ve "Gazi" kelimelerinin de tıpkı "Türk", "Türkiye", "Milli", "Cumhuriyet", "Atatürk" ve "Mustafa Kemal" kelimelerinde olduğu gibi İçişleri Bakanlığının izniyle kullanılabileceği hüküm altına alınmıştı.

Yapılan bu değişiklik üzerine İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine bir genelge gönderdi. Genelgede; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulandığı belirtildi. Bu nedenle derneklerde olduğu gibi sendikaların da isimlerinde söz konusu kelimeleri kullanmak istemeleri halinde İçişleri Bakanlığından izin almaları gerektiği vurgulandı.

81 il valiliğine gönderilen genelgede, bu kelimeleri izinsiz kullanan sendikaların uyarılması, uyarılmalarına rağmen kanuna aykırı hareket eden sendika ve sendika yöneticileri hakkında adli ve idari işlem yapılması istendi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Sendika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanlığı, "şehit, gazi" kelimelerinin kullanılabilmesine ilişkin genelgeyi 81 ile gönderdi
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