Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından, Agˆrı Dogˆubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz...
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İçişleri Bakanlığından, Agˆrı Dogˆubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, Agˆrı Dogˆubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, Agˆrı Dogˆubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz..., System.String[]
İçişleri Bakanlığından, Agˆrı Dogˆubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:34 Kaynak: AA
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