İçişleri Bakanlığından, Agˆrı Dogˆubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz...
1 saat önce
İçişleri Bakanlığından, Agˆrı Dogˆubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, Agˆrı Dogˆubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:34 Kaynak: AA
Bakanlık açıkladı: Tatilin ilk 3 gününde 23 kişi trafik kazasında can verdi
Ebru Gündeş hakkında verilen beraat kararına Bakanlık itiraz etti
Tatilciler bayramda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Ilıca Plajı'na akın etti
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi