İçişleri Bakanlığından aile içi ve kadına şiddetin önlenmesi için uzaktan eğitim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellemesi konusunda farkındalığı artırmak için personele yönelik uzaktan eğitim modeline geçti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya genelinde görülen ve toplumun her kesimi tarafından insan hakları ihlali olarak kabul edilen aile içi ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için her türlü tedbir alınıyor.

Tedbirlere ek olarak önleyici çalışmalar kapsamında, bilinçlendirme ve farkındalığı arttırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eğitimi", "İçişleri e-Akademi Uzaktan Hizmet İçi Eğitim Sistemi" üzerinden Bakanlık personelinin erişimine açıldı.

Eğitim içeriğinde, kadın-erkek eşitsizliği ile bu eşitsizliğin sonuçlarına değinilerek kadına yönelik şiddet öncesi yaşanan bazı durumlara dikkat çekildi.

Doğru bilinen yanlışlar ve yanlış bilinen doğrular anlatılarak eğitimden yararlanan personelin bilinçlenmesi amaçlandı. Eğitimle, şiddet, şiddet türleri hakkında istatistiksel veriler eşliğinde yapılan bilgilendirme ve örnekler ile yaşanan şiddet olaylarının etkileri vurgulanarak farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Uluslararası ve ulusal yasal düzenlemelerin de yer aldığı eğitimde, aile içi ve kadına yönelik şiddete maruz kalan bireylerin hakları konusunda bilgi verildi.

Eğitim kapsamında, özellikle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer paydaşlar tarafından alınacak tedbirlere değinilerek aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesinin önemine vurgu yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "KADES" kamu spotu ve "Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi" kapsamında hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddet ve Biçimleri" konulu videoya da yer verilen eğitimde, şiddet mağdurlarının başvurabileceği "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi" (ŞÖNİM), konukevleri, sosyal hizmet merkezleri, ALO 183 Hattı gibi kurumsal mekanizmalar ile İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan "Kadın Destek Uygulaması" (KADES) ile Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve barolar tarafından verilen hizmetler hakkında geniş bir bilgilendirme yapılıyor.

Eğitime, İçişleri Bakanlığı merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarında görev yapan tüm personel erişebiliyor.