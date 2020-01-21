İçişleri Bakanlığından araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlalleri videosu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlalleri videosu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlalleri videosu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlallerini videoyla gösterdi.

İçişleri Bakanlığından araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlalleri videosu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlallerini videoyla gösterdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, vatandaşların park etmesi halinde araçlarının çekilmesine neden olacak noktalara değinildi.

Videoda, trafik akışını olumsuz etkileyen birinci sıra park, taşıt yoluna birinci sıraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyecek ikinci sıra park, engelli sürücülere ayrılmış park alanları, dikey ve yer işaretlemeleriyle belirlenmiş duraklar veya yakınındaki alanlar, yangın musluğu bulunan yerlere yakın taşıt yolu kesimi, yaya yolu ve diğer yaya geçitleri, kamunun faydalandığı hastane, otopark ve kamu binaları gibi yerlerin giriş ile çıkışları, alt geçit, üst geçit ve köprülerin üzeri veya bunlara yakın mesafeler, bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri veya yakınına konulacak araçların çekileceği bilgisi paylaşılıyor.

Videonun sonunda, bu noktalara park eden sürücülere 132 ile 264 lira arasında değişen miktarlarda idari ceza uygulanacağı da anlatılıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray taraftarı, sosyal medyada Arda Turan'ı istemediklerine dair kampanya başlattı
Hamileyken nişanlısı tarafından darp edilen Ceren Kaplakarslan, anne oldu Esra Erol'da akılalmaz olay! Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medyadan başkasına kaçtı Putin, Bakanlar Kurulu'nu onayladı! 4 bakanlıkta isimler değişti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:36:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığından araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlalleri videosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]