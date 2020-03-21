Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığından asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika
İçişleri Bakanlığından asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:18 Kaynak: AA
Son Dakika Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı