İçişleri Bakanlığından Bakan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yalanlama Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından Bakan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yalanlama Açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'ya ait Twitter'da bir hesap bulunmadığını ve iddia edilen paylaşımların kendisine ait olmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'ya ait Twitter'da bir hesap bulunmadığını ve iddia edilen paylaşımların kendisine ait olmadığını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün bazı internet sitelerinde "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu'nun oğlu da konuştu" şeklinde bir sosyal medya paylaşımının haberleştirildiği belirtildi.

Söz konusu Twitter hesabının Bakan Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'ya ait olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımızın oğlunun bahse konu sosyal medyada hesabı bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu paylaşımın Sayın Bakanımızın oğluna aitmiş gibi ilişkilendirilmesi anlamsızdır. Sayın Bakanımızın oğlu adına açılan sahte hesapla ilgili de gerekli işlem başlatılmıştır."

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından Bakan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yalanlama Açıklaması - Son Dakika
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22:14
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
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