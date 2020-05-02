İçişleri Bakanlığından, Bakan Soylu'ya atfedilen köşe yazısındaki ifadelerle ilgili açıklama... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından, Bakan Soylu'ya atfedilen köşe yazısındaki ifadelerle ilgili açıklama... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından, Bakan Soylu'ya atfedilen köşe yazısındaki ifadelerle ilgili açıklama...

9 dakika önce

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bugün bir gazetedeki köşe yazısında Bakan Süleyman Soylu'ya atfedilen ifadelerle ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığından, Bakan Soylu'ya atfedilen köşe yazısındaki ifadelerle ilgili açıklama..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bugün bir gazetedeki köşe yazısında Bakan Süleyman Soylu'ya atfedilen ifadelerle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bir köşe yazısında geçen 'Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz.' cümlesi, Sayın Bakanımıza ait değildir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın yazar ile telefonda yapılan sohbette bu ifadenin bazı uzmanların değerlendirmeleri olduğunun altı ısrarla çizilmiş ve bu sohbetin bir demeç olmaması vurgulanmıştır. Pandemi ile mücadelede rehavetten uzak durulmasının sürekli ifade edildiği bu hassas dönemde böyle bir söylem ve yaklaşım, Sayın Bakanımız tarafından asla kabul edilmemektedir."

Avusturya Türk Federasyonu, Halkla İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 12:14 Kaynak: AA


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