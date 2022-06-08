İçişleri Bakanlığından bir gazetenin 'silahlanma' iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığından bir gazetenin 'silahlanma' iddialarına ilişkin açıklama

08.06.2022 09:02
İçişleri Bakanlığından bir gazetenin 'silahlanma' iddialarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Kritik Bir Süreçteyiz" başlığı ile verilen habere ilişkin, bireysel silahlanmaya yönelik iddialar ile ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen olaylar ve bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin verilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Kritik Bir Süreçteyiz" başlığı ile verilen habere ilişkin, bireysel silahlanmaya yönelik iddialar ile ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen olaylar ve bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin verilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 07.06.2022 tarihli günlük bir gazetede yer alan "Kritik Bir Süreçteyiz" başlığı haberine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, verilen haberde, bireysel silahlanmaya yönelik iddialar ile ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen olaylar ve bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin verilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Haberde, "2018 yılından bu yana silah ruhsatı alanların sayısının yüzde 100'den fazla arttığı" yönündeki iddianın doğru olmadığı belirtilerek şu bilgiler verildi:

"2018 yılında, 10.869'u bulundurma, 39.516'sı taşıma olmak üzere verilen toplam ruhsat sayısı 50.385'tir. 2021 yılında verilen ruhsat sayısı ise 16.495'i bulundurma, 41.234'ü taşıma olmak üzere toplam 57.729'dur.

Düzenlenen silah taşıma ruhsat sayıları, aktif silah bulunan kişi sayısını değil, düzenlenen ruhsat sayısını ifade etmektedir. Silah ruhsatının kimlere ve nasıl verileceği ilgili kanun ve yönetmelikte açıkça bellidir. Bu şartlara haiz olmayanlara asla silah taşıma ruhsatı verilmemektedir."

Bakanlıktan ülkelerin toplam nüfuslarına göre ruhsatlı silah oranları ise şu şekilde sıralandı: İtalya %11,5 Çek Cumhuriyeti %8,3 Almanya %6,6 İspanya %6,3 Fransa %4,8 Türkiye %3. Yine aynı haberdeki '2021 yılında 3 bin 801 silahlı şiddet olayı yaşandı. 3.801 olayda, 2.145 kişi yaşamını yitirdi.' iddiası da abartılmış rakamlarla sunulmuştur.

Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde son 5 yıllık döneme bakıldığında ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen toplam olay sayısı ve bu olaylarda hayatını kaybeden kişi sayısında düşüş meydana geldiği görülmektedir.

2017 yılında olay sayısı 1.730 iken, 2021 yılında bu sayı 1.491'e gerilemiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2017'de 1.918 iken, 2021'de 1.633'e düşmüştür."

(Mehmet Kalay - İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından bir gazetenin 'silahlanma' iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

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