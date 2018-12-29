Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından, Bu Yıl Düzenlenen Operasyonlarda 693 Bin 479 Şişe Kaçak ve Sahte Alkollü...

İçişleri Bakanlığından, Bu Yıl Düzenlenen Operasyonlarda 693 Bin 479 Şişe Kaçak ve Sahte Alkollü...

4 dakika önce

İçişleri Bakanlığından, bu yıl düzenlenen operasyonlarda 693 bin 479 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile 1 milyon 413 bin 4 litre sahte alkollü içki ele geçirildiği, 3 bin 137 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, Bu Yıl Düzenlenen Operasyonlarda 693 Bin 479 Şişe Kaçak ve Sahte Alkollü..., System.String[]
İçişleri Bakanlığından, bu yıl düzenlenen operasyonlarda 693 bin 479 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile 1 milyon 413 bin 4 litre sahte alkollü içki ele geçirildiği, 3 bin 137 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:32 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı Pentagon'dan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha Geldi

Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek Son Dakika! Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 14:36:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından, Bu Yıl Düzenlenen Operasyonlarda 693 Bin 479 Şişe Kaçak ve Sahte Alkollü...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]