İçişleri Bakanlığından çocuk ve gençlere yönelik istisnalar içeren ek genelge - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, valiliklere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerle ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderildiği bildirildi.

Genelgeye göre, 20 yaş altında, uzun süre kapalı ortamda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklarını olumsuz etkileyeceği, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulan özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor ve benzeri belgeleri yanında bulundurarak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirerek, sosyal mesafe kuralına uyarak, maske kullanarak, el temizliği ve hijyene uyma koşullarını yerine getirerek ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına, aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek.

Genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve sosyal izolasyonu sağlamak adına bugüne kadar ilgili bakanlıklar, valilikler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbirin alınıp uygulandığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yayınlanan bir genelge ile 1 Ocak 2000'den sonra doğan 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmalarının, geçici olarak yasaklandığı anımsatıldı.

Bu tarihte doğan, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşturabileceğine işaret edildi.

Valiler/kaymakamlar tarafından 1 Ocak 2000 sonrası doğmuş olmakla beraber belirtilen özel durumları sebebiyle dışarıda bulunmaları çok gerekli görülen çocuk ve gençlerle ilgi genelgeyle getirilen yasaklamadan muaf tutulmalarına ilişkin gerekli kararların ivedilikle alınacağı vurgulandı.

Ayrıca, valilik ve kaymakamlıklardan uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, çocuk ve gençler ile ailelerinin herhangi bir şekilde mağduriyetlerine mahal verilmemesi istendi.