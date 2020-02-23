İçişleri Bakanlığından dev uygulama - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; ülke genelinde 18 bin 340 ekip, 67 bin 689 personel, 75 deniz aracı, 1 hava aracı ve 378 köpeğin katımıyla "yasadışı bahis", "kaçak/sahte alkol" ve "kumar/oyun makineleri" uygulamaları yapıldı.

Ülke genelinde yapılan uygulamalarda; 469 bin 373 şahıs sorgulandı, bin 127 aranan şahıs yakalandı, 205 şahıs gözaltına alındı. 54 yasadışı bahis oynatılan iş yerinde, 136 oynatan şahıs hakkında 7258 sayılı Kanun kapsamında adli işlem yapıldı. 184 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılırken, yasadışı bahis oynamaktan dolayı para cezası verildi. 2 bin 22 şahıs hakkında kumar oynamak ve diğer suçlardan idari işlem yapıldı, para cezası kesildi. 295 umuma açık işyeri, kahvehane/kıraathane, kooperatif ve derneğe idari işlem be para cezası uygulandı.

KAÇAK VE SAHTE ALKOL DENETİMİ

81 ilde gerçekleştirilen uygulamada kaçak/sahte alkol denetimlerine yönelik de 12 bin 95 işyeri kontrol edildi. TAPDK ruhsatı olmayan 21 işyerine idari işlem yapıldı.

Uygulamada; 2 bin 906 şişe ve 20 bin 437 litre kaçak alkol, 40 litre etil alkol, 290 adet içki aroması, 10 bin 58 adet boş içki şişesi, 29 bin 120 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 32 bin 580 gr kıyılmış tütün, 67 paket pipo tütünü, 6 adet tütün sarma makinesi, 12 bin 415 adet kaçak sigara ele geçirildi. 1 adet ecstasy hap, 170 gram esrar, 4 gram eroin, 8.22 gram metamfetamin, 590 gram bonzai maddesi, bin 730 adet cinsel içerikli hap, 64 adet bilgisayar, 19 adet yazıcı, 114 bin 918 TL para, 18 adet tabanca, 18 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 322 adet mermi, 4 kesici-delici alet, 8 adet cep telefonu, 5 adet tombala makinesi, 22 adet oyun makinesi, 27 adet sigaramatik ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynamasına yarayan materyaller yakalandı. Ayrıca 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun kapsamında el konulan 54 kumar makinesinden 40'ı kahvehane/kıraathanede ele geçirildi.

(İHA)