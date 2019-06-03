Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz...
Son Dakika Güncel Haber

İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz...

29 dakika önce

İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz..., System.String[]
İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:19 Kaynak: AA
Lice, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eve sığmayan deve kuşları mahallelinin maskotu oldu Diyarbakır'da koca dehşeti! Çocuklarının yanında öldürdü, yol kenarına bırakıp kaçtı Sağlık Bakanlığından "sıcak hava" uyarısı: Saat 10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın Son Dakika! Enflasyon Rakamları Açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 10:48:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]