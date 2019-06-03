İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz...
29 dakika önce
İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:19 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır
'ın Lice
kırsalına düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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