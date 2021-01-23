İçişleri Bakanlığından eski CHP'li vekil Şimşek için vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 22. Dönem CHP Milletvekili Şimşek'in, televizyon kanalında katıldığı programda "vali militan, kaymakam militan" şeklinde, "haddini aşan ağır" ithamlarda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada merkezi idarenin taşradaki temsilcileri olan ve taşradaki tüm kamu hizmetlerini yürüten, yönlendiren, personeli yöneten, bilgi, deneyim ve hizmet heyecanı ile devlet işleyişini etkileyen konumdaki vali ve kaymakamların, üstlendikleri görev ve sorumluluklarının azımsanamayacak derecede önemli olduğu belirtildi.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesi ile valilerin hukuki durumları, görev ve yetkilerinin düzenlendiği kaydedilen açıklamada, ilgili Kanun'da "Vali, ilde Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. Bu sıfatla valiler, ilin genel idaresinden Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevlerine ait işleri için valilere resen emir ve talimat verirler. Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır." hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Yine aynı Kanun'un 27'nci ve devamı maddeleriyle kaymakamların görev ve yetkilerinin düzenlendiği aktarılan açıklamada, 27'nci maddede "İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır. Kaymakam, ilçede Cumhurbaşkanı'nın idari yürütme vasıtasıdır. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş mevzuatına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır." hükmünün bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasalarla kendilerine verilen görevleri liyakat şuuruyla cansiparane yerine getiren şerefli vali ve kaymakamlarımıza 'militan' ithamında bulunmak, tüm vali ve kaymakamlarımızın halk nezdinde gözden düşürülmesine ve saygınlığını yitirmesine neden olabilecek, ayrıca eleştiri niteliğini aşan, fikir niteliği bulunmayan, küçük düşürücü ve aşağılayıcı ifadelerdir. Bu ifadeler, 'düşünce açıklaması' niteliğinde değildir ve ifade özgürlüğü kapsamında bir hak olarak da değerlendirilemez. Aksine suç unsuru taşıdığından cezai soruşturma ve kovuşturma gerektiren ifadelerdir.

Bahse konu açıklamalar ile tüm vali ve kaymakamlar hakkında, yaptığı iş ve işlemler ile ilgili açıkça hukuk dışı hareket eden birer makam olarak gösterilme ve töhmet altında bırakılarak haysiyet ve şereflerine hakaret, iftira ve aşağılama gayretine girilmiştir. 'Vali militan, kaymakam militan…' şeklinde haddini aşan ağır ithamlarından dolayı, TCK'nin 125, 267. ve 301. maddeleri uyarınca hakaret, iftira ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçlarından dolayı, İçişleri Bakanlığınca Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."