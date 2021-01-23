İçişleri Bakanlığından eski CHP'li vekil Şimşek için vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından eski CHP'li vekil Şimşek için vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusu Açıklaması

23.01.2021 20:15
İçişleri Bakanlığından eski CHP'li vekil Şimşek için vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusu Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığınca, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 22. Dönem CHP Milletvekili Şimşek'in, televizyon kanalında katıldığı programda "vali militan, kaymakam militan" şeklinde, "haddini aşan ağır" ithamlarda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada merkezi idarenin taşradaki temsilcileri olan ve taşradaki tüm kamu hizmetlerini yürüten, yönlendiren, personeli yöneten, bilgi, deneyim ve hizmet heyecanı ile devlet işleyişini etkileyen konumdaki vali ve kaymakamların, üstlendikleri görev ve sorumluluklarının azımsanamayacak derecede önemli olduğu belirtildi.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesi ile valilerin hukuki durumları, görev ve yetkilerinin düzenlendiği kaydedilen açıklamada, ilgili Kanun'da "Vali, ilde Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. Bu sıfatla valiler, ilin genel idaresinden Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevlerine ait işleri için valilere resen emir ve talimat verirler. Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır." hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Yine aynı Kanun'un 27'nci ve devamı maddeleriyle kaymakamların görev ve yetkilerinin düzenlendiği aktarılan açıklamada, 27'nci maddede "İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır. Kaymakam, ilçede Cumhurbaşkanı'nın idari yürütme vasıtasıdır. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş mevzuatına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır." hükmünün bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasalarla kendilerine verilen görevleri liyakat şuuruyla cansiparane yerine getiren şerefli vali ve kaymakamlarımıza 'militan' ithamında bulunmak, tüm vali ve kaymakamlarımızın halk nezdinde gözden düşürülmesine ve saygınlığını yitirmesine neden olabilecek, ayrıca eleştiri niteliğini aşan, fikir niteliği bulunmayan, küçük düşürücü ve aşağılayıcı ifadelerdir. Bu ifadeler, 'düşünce açıklaması' niteliğinde değildir ve ifade özgürlüğü kapsamında bir hak olarak da değerlendirilemez. Aksine suç unsuru taşıdığından cezai soruşturma ve kovuşturma gerektiren ifadelerdir.

Bahse konu açıklamalar ile tüm vali ve kaymakamlar hakkında, yaptığı iş ve işlemler ile ilgili açıkça hukuk dışı hareket eden birer makam olarak gösterilme ve töhmet altında bırakılarak haysiyet ve şereflerine hakaret, iftira ve aşağılama gayretine girilmiştir. 'Vali militan, kaymakam militan…' şeklinde haddini aşan ağır ithamlarından dolayı, TCK'nin 125, 267. ve 301. maddeleri uyarınca hakaret, iftira ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçlarından dolayı, İçişleri Bakanlığınca Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet, Militan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından eski CHP'li vekil Şimşek için vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Danny Rose'u transfer etmeyi planlıyor Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan vali ve kaymakamlara militan diyen Berhan Şimşek hakkında suç duyurusu Fenerbahçeli Caner Erkin, Beşiktaş'ı icraya verdi Alman uzmandan FETÖ'nün "karanlık yapısı" konusunda uyarı: İlluminati tarikatından daha tehlikeli Dayısının ölüm haberini alan Demet Akalın'ın sözleri yürek burktu Vergi rekortmenlerinin adlarını açıklamamasına Babacan'dan çarpıcı yorum: Saklanıyorlar, 'aman abi çökerler' korkusu var Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi
Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor?         
20:41
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 144 kişi vefat etti, 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 144 kişi vefat etti, 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
19:42
Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek         
19:23
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Pereira bundan sonra bizimle olmayacak Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Pereira bundan sonra bizimle olmayacak         
18:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuraklık mesajı: 2023'e kadar 150 yeraltı barajını tamamlamayı hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuraklık mesajı: 2023'e kadar 150 yeraltı barajını tamamlamayı hedefliyoruz         
18:18
Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıda dolandırıcılık' uyarısı: SMS'le gelen linke tıklamayın Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıda dolandırıcılık' uyarısı: SMS'le gelen linke tıklamayın         
17:46
13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü         
17:08
5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti         
16:47
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı         
14:26
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti         
12:20
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 20:51:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığından eski CHP'li vekil Şimşek için vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei