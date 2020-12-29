İçişleri Bakanlığından 'evlenme başvurularına' yeni düzenleme - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından 'evlenme başvurularına' yeni düzenleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna müracaat etme zorunluluğunu kaldırdı. Yeni düzenleme ile artık yerleşim yeri ve adres şartı aranmaksızın başvurular herhangi bir evlendirme memurluğuna yapılabilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliğine 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede evlenme işlemlerinin, çiftlerden birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu tarafından yürütüldüğü belirtilerek bu durumun, yerleşim yeri adresi farklı il veya ilçelerde bulunan vatandaşlar açısından zorluklar yaşanmasına ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulmasına neden olduğu ifade edildi.

Genelgede kişilerin, evlenmelerinde engel hallerinin bulunup bulunmadığının Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) üzerinden tespit edildikten sonra evlendirme memurlukları tarafından Evlenme Ehliyet Belgesi ve evlenmeye ilişkin diğer belgelerin düzenlediği kaydedilerek günümüzde iletişim, ulaşım, şehir içi ve şehirler arası nüfus hareketliliği göz önüne alındığında, kişilerin bulunduğu yerdeki evlendirme memurluğuna müracaat ederek evlenme işlemlerinin yapılmasında herhangi bir sakınca görülmediğine dikkat çekildi.

Genelgeye göre, artık kadın veya erkeğin evlenme müracaatları, birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu sınırlarına bağlı olarak gerçekleşmeyecek. Evlenmek isteyen çiftler yerleşim yeri ve diğer adres şartı aranmaksızın evlenme müracaatlarını herhangi bir evlendirme memurluğuna (Muhtarlıklara yapılan evlendirme başvuruları hariç olmak üzere) yapabilecek. Bu düzenlemeyle hem bürokrasi hem de hizmet sunum süreçleri kolaylaştırılırken, vatandaşın yükü de azaltmış olacak.

Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA, -