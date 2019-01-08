İçişleri Bakanlığından, Futbolda 2018-2019 Sezonunun İlk Yarısında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin...
2 saat önce
İçişleri Bakanlığından, futbolda 2018-2019 sezonunun ilk yarısında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığı, 4 bin 763 ki?iye seyirden men cezası verildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, futbolda 2018-2019 sezonunun ilk yarısında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığı, 4 bin 763 ki?iye seyirden men cezası verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:47 Kaynak: AA
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