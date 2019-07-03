Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez ilc¸e kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin...
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İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez ilc¸e kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez ilc¸e kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez ilc¸e kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin..., System.String[]
İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez ilc¸e kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:50 Kaynak: AA
Hakkari, Güncel
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