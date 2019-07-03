İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez ilc¸e kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin...
1 saat önce
İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez ilc¸e kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:50 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından, Hakkari
merkez ilc¸e kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini araştırmakla görevlendirdi
Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor
Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor