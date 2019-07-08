Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin...
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İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin...

45 dakika önce

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin..., System.String[]
İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:06 Kaynak: AA
Çukurca, Hakkari, Güncel
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