İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin...
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İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:06 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından, Hakkari
'nin Çukurca
ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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