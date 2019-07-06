İçişleri Bakanlığından, Hatay Amanos Dağları kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3...
37 dakika önce
İçişleri Bakanlığından, Hatay Amanos Dağları kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:46 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından, Hatay Amanos Dağları
kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Adnan Oktar suç örgütü davasında yeni gelişme! Mete Oktar serbest bırakıldı
Bolu'da piyasa değeri 72 milyon dolar olan kaliforniyum ele geçirildi
Taksicilere 'son durak' operasyonu: Turistler için 'mal', 'kuş' diyorlarmış
Reyhanlı'da bomba yüklü otomobilde ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor