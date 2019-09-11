Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından "hız sınırı" açıklaması
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İçişleri Bakanlığından "hız sınırı" açıklaması

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, hız sınırının artırılması konusunun henüz çalışma aşamasında olduğu ve tüm yönleriyle değerlendirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından

İçişleri Bakanlığından, hız sınırının artırılması konusunun henüz çalışma aşamasında olduğu ve tüm yönleriyle değerlendirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün bir radyo programındaki mülakatının ilgili bölümünde otoyollardaki standardın yükselmesi sonucu hız sınırının artırılması yönündeki değerlendirmesinin basın yayın kuruluşlarına yansıdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu mülakatta Sayın Bakanımız, bu konunun değerlendirilmekte olduğunu, gelen talepler çerçevesinde yüzde 5'lik bir artış çerçevesinde çalışmanın yapılacağını belirtmesiyle söz konusu çalışmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. 'Hız limiti 140 kilometreye çıkarılıyor' şeklinde basına yansıyan haberlerin aksine, konunun henüz çalışma aşamasında olduğu ve tüm yönleriyle değerlendirildiği ifade edilmiştir."

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:53 Kaynak: AA
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İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız sınırının 140 kilometre olması için çalışma yapıyoruz
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