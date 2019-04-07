Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından, İç Güvenlik Operasyonu Kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5...

İçişleri Bakanlığından, İç Güvenlik Operasyonu Kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5...

52 dakika önce

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, İç Güvenlik Operasyonu Kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5..., System.String[]
İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:04 Kaynak: AA

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