İçişleri Bakanlığından, İç Güvenlik Operasyonu Kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5...
52 dakika önce
İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak
'ın Bestler Dereler Bölgesi
'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:04 Kaynak: AA
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