İçişleri Bakanlığından 'Kemerin Ses Getirsin' yarışması

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla çocuklara yönelik bir yarışma düzendi.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla çocuklara yönelik bir yarışma düzendi. "Kemerin Ses Getirsin" isimli yarışmada çocuklar, emniyet kemeri takmaları için sürücü ve yolcuları uyarırken çektikleri videolarla yarışmaya katılabilecek.



Yarışma hakkında bilgi verme amacıyla yazılı açıklama yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, "Ülkemizde karayolu trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla ülke genelinde 9-31 Ağustos tarihleri arasında "Hayatı Korumak için Senin de Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla "Kemerin Ses Getirsin" isimli yarışma kapsamında 100 çocuğa scooter ve kask hediye edilecektir. Ülke genelinde Kurban Bayramı süresince flyerler trafikte aileleri ile birlikte seyahat eden çocuklara trafik denetleme ve yaşam tüneli eğitim noktalarında görevlilerimizce elden dağıtılacak olup; katılımcılar tarafından araç içerisinde emniyet kemerinin takıldığı ve kemerin takılması konusunda yapılan uyarıları içerir videoların #kemerinsesgetirsin hashtagi ile etiketlenerek @TrafikEGM twitter adresine gönderilmesi gerekmektedir" diye bildirildi. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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