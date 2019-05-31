Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından 'Kınalı Cezaevi' açıklaması
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İçişleri Bakanlığından 'Kınalı Cezaevi' açıklaması

44 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, Silivri Cezaevi'nin adının "Kınalı Cezaevi" olarak değiştirileceği yönünde internet sitelerine yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

İçişleri Bakanlığından 'Kınalı Cezaevi' açıklaması, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, Silivri Cezaevi'nin adının "Kınalı Cezaevi" olarak değiştirileceği yönünde internet sitelerine yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirdi. İçişleri Bakanlığından, bazı internet sitelerinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun 'Silivri Cezaevi'nin adının 'Kınalı Cezaevi' olarak değiştirileceğini söylediği yönünde haberler hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, Bakan Soylu'nun, Silivri'de muhtarlarla yaptığı bir toplantıda muhtarlar tarafından, kendisine cezaevinin isminin değiştirilmesini isteyen bir talepte bulunulduğu belirtilerek, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da muhtarlardan gelen isim değişikliği talebini Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül'e iletmiştir. İnternet sitelerine yansıyan söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, Sayın Bakanımızın, mahalle muhtarlarından gelen bir talebi iletmesinin dışında Silivri Cezaevi'nin isminin değiştirileceği ile ilgili bir ifadesi olmamıştır" denildi.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:00 Kaynak: İHA
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