İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen...
8 dakika önce
İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:16 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari- Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi
18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı Flaşwwwwwwwww Hakkari'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi