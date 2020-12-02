İçişleri Bakanlığından kısıtlama ve tedbirlerle ilgili en çok merak edilen 5 soruya cevap - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlama rehberi yayımlayarak en çok merak edilen 5 soruya cevap verdi.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs önlemleri nedeniyle getirilen yeni kısıtlamalarla ilgili kılavuz yayımlandı. Kılavuzda yeni kısıtlamalarla ilgili vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarına yer verildi. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemiz ile hafta içi günlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre içerisinde; 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgemizde belirtildiği üzere, lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları saat 20.00'den sonra telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi hizmetini saat 24.00'e kadar sürdürebileceklerdir" denildi.

"Bünyesinde yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, sinema ve lunapark gibi yerleri bulunduran tesislerde bu bölümlerin faaliyetleri durdurulacak mı?" sorusuna ilişkin açıklamada, "Yeni bir karar alınıncaya kadar yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulmuştur. Bu çerçevede ana faaliyet alanına herhangi bir kısıtlama getirilmeyen tesisler/işletmeler içerisinde bulunan yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, cep sineması ve lunaparkların da yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı olması/hizmet vermemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Tatlıcılar, pastaneler sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde nasıl faaliyet göstereceklerdir?" sorusunun açıklamasında ise şunlar kaydedildi: "Lokanta ve restoran tarzı işyerleri;

Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar), 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizin 1.4 maddesine göre 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde,

Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma), 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgemize göre; 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde; tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve pastaneler de lokanta ve restoranlara dair Genelge hükümlerine tabidirler."

"Otel veya konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın seyahatleri nasıl olacaktır?" sorusuna ilişkin açıklamada, "Otel rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 24.06.2020 tarih ve 10134 sayılı Genelgemiz kapsamında Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ise yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir." denildi.

"Cemevlerindeki 65 yaş ve üzeri dernek/vakıf yöneticileri, bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?" sorusuna şöyle cevap verildi:

"Cemevlerindeki inanç faaliyetlerini yürüten (dede, dernek/vakıf yöneticisi) 65 yaş ve üzeri kişiler; hafta içi ve hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde, cemevlerine gidip gelebilmek için herhangi bir izin almaksızın bu yaş gruplarına getirilen kısıtlamalardan muaftır." - ANKARA