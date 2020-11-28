İçişleri Bakanlığından "konaklama tesislerindeki restoranlar" konulu genelge - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından "konaklama tesislerindeki restoranlar" konulu genelge

28.11.2020 19:07
İçişleri Bakanlığından

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ve vatandaşların ihbar/şikayetlerinde; bazı otel ve konaklama tesislerinin restoran ve lokanta kısımlarına şartları taşımayan kişileri kabul ettiğinin, kısıtlamaları aşmak için konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı...

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ve vatandaşların ihbar/şikayetlerinde; bazı otel ve konaklama tesislerinin restoran ve lokanta kısımlarına şartları taşımayan kişileri kabul ettiğinin, kısıtlamaları aşmak için konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı paketleri sattığının tespit edilmesi üzerine, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere "konaklama tesislerindeki restoranlar" konulu genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Konaklama Tesislerindeki Restoranlar" konulu genelge gönderdi. Genelgede, korona virüs salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Türkiye'de de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü belirtildi.

Daha önce illere gönderilen genelgelerle içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak, hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenerek valiliklere bildirildiği hatırlatıldı. Bu genelge ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerlerinin 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceğinin hüküm altına alındığı ifade edildi.

Öte yandan, oteller ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan restoran ve lokantaların hangi esaslar çerçevesinde faaliyet verebileceklerinin ise İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "Sıkça Sorulan Soruların" 9'uncu maddesinde açıklandığı belirtildi.

Genelgede, buna rağmen bazı oteller veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama tesisi içerisindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içerisine konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı paketlerinin satışa sunulduğuna dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge kapsamında alınan kararlar şu şekilde belirtildi:

"Bu doğrultuda; yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmeyecek. Bu yerlere yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak ve etkinliği artırılacak. Kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin 'Kimlik Bildirme Kanunu' çerçevesinde bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı muhakkak kontrol edilecek. Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığı denetlenecek. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayını (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta yapılamayacak."

Genelgede, vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacağı ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği vurgulandı.

Öte yandan, belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında da gerekli adli işlemler başlatılacağı bildirildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

İçişleri Bakanlığından konaklama tesislerindeki restoranlar konulu genelge

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, ihbar, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından 'konaklama tesislerindeki restoranlar' konulu genelge - Son Dakika


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