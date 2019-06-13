Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarına sıkı denetim
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İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarına sıkı denetim

1 saat önce

Emniyet ve jandarma birimlerince yurt genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 23 bin 278 okul servis aracı kontrol edildi, bin 184 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarına sıkı denetim, System.String[]
Emniyet ve jandarma birimlerince yurt genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 23 bin 278 okul servis aracı kontrol edildi, bin 184 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:38 
Ekonomi
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