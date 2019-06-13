İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarına sıkı denetim

Emniyet ve jandarma birimlerince yurt genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 23 bin 278 okul servis aracı kontrol edildi, bin 184 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Emniyet ve jandarma birimlerince yurt genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 23 bin 278 okul servis aracı kontrol edildi, bin 184 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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