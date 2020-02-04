İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarında denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarında denetim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarında denetim

6 saat önce

Okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik uygulamada aranan 2 bin 115 kişi yakalandı.

Okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik uygulamada aranan 2 bin 115 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, 81 ildeki okul ve çevrelerinde 46 bin 942 personelin katılımıyla dün yapılan denetimlerin sonuçlarını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik-Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Satış Uygulaması" yaptı.

Bu kapsamda 36 bin 917 okul servis aracı kontrol edildi 2 bin 79 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksiklik belirlenen 328 okul servis aracı da trafikten men edildi.

Uygulamayla 16 bin 500 okul çevresi kontrol edilirken, öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park-bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle açık veya paket olarak tütün mamüllerinin satıldığı yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet-oyun salonları gibi umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında 36 bin 737 umuma açık yer kontrol edildi, 202 iş yerine ve paket açılarak adet sigara satışı yapan 2 iş yerine de idari işlem yapıldı.

Umuma açık yerlerde bulunan 401 bin 99 kişinin sorgulandığı uygulamada, aranan 2 bin 115 kişi yakalandı.

Uygulamanın sonunda 12 av tüfeği, ruhsatsız 6 tabanca, 40 mermi/fişek, 4 kesici ve delici alet, 5 kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 93 gram esrar, 52 gram sentetik uyuşturucu, 33 sentetik uyuşturucu hap, 19 bin 872 paket kaçak sigara, 2 bin 569 litre kaçak içki, 9 bin 150 tütün doldurulmuş makaron ve 200 kilo 185 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarında denetim

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:05 Kaynak: AA
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