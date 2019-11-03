Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin...

İçişleri Bakanlığından, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin...

7 saat önce

İçişleri Bakanlığından, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin..., System.String[]

İçişleri Bakanlığından, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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