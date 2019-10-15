İçişleri Bakanlığından, PKK/KCK'ya yönelik son 3 günde 36 ilde yapılan operasyonlarda 245 kişinin...
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İçişleri Bakanlığından, PKK/KCK'ya yönelik son 3 günde 36 ilde yapılan operasyonlarda 245 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:34 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından, PKK/KCK'ya yönelik son 3 günde 36 ilde yapılan operasyonlarda 245 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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