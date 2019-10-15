Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından, PKK/KCK'ya yönelik son 3 günde 36 ilde yapılan operasyonlarda 245 kişinin...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından, PKK/KCK'ya yönelik son 3 günde 36 ilde yapılan operasyonlarda 245 kişinin...

İçişleri Bakanlığından, PKK/KCK'ya yönelik son 3 günde 36 ilde yapılan operasyonlarda 245 kişinin...

12 dakika önce

İçişleri Bakanlığından, PKK/KCK'ya yönelik son 3 günde 36 ilde yapılan operasyonlarda 245 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, PKK/KCK'ya yönelik son 3 günde 36 ilde yapılan operasyonlarda 245 kişinin..., System.String[]

İçişleri Bakanlığından, PKK/KCK'ya yönelik son 3 günde 36 ilde yapılan operasyonlarda 245 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım Bakanlığı'nın kara listesindeki bu çikolata ve içeceklere dikkat
Amerika ile Türkiye'nin operasyon farkı! Amerika yakıp yıkıyor, Türkiye şehre zarar vermiyor Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı Son dakika: ABD Münbiç'ten çekildi, Rusya devriye görevinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 16:47:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından, PKK/KCK'ya yönelik son 3 günde 36 ilde yapılan operasyonlarda 245 kişinin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]