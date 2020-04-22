Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığından Ramazan pidesi detayına dikkat edin: 'Pide üretimi iftara 2 saat kala... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığından Ramazan pidesi detayına dikkat edin: "Pide üretimi iftara 2 saat kala...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen Ramazan tedbirleri genelgesinde iftara 2 saat kala pide üretiminin durdurulacağı ifadesinin pide satışını kapsamadığı öğrenildi.
İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen Ramazan tedbirleri genelgesinde iftara 2 saat kala pide üretiminin durdurulacağı ifadesinin pide satışını kapsamadığı öğrenildi. 2 saat öncesinden tüm üretim duracak ancak pide satışı herhangi bir yasak veya önlem olmadıkça devam edecek.
Yeni tip Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Müsaade edilmeyecek kalabalıklardan birisi de sıcak pide kuyruğu oldu. Merkez kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ramazan pidelerinin üretimi ve satışı konusunda ince bir detay bulunuyor. Genelgeye göre, "Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyruklarının oluşturacağı yoğunluk Covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak" ifadesi yer alıyor. Ancak bu ifade pide satışını kapsamıyor. Buradan çıkarılan net sonucun 2 saat öncesinden üretimin durdurulacağı ancak satışın herhangi bir yasak ya da önlem olmadıkça iftar saatine kadar süreceği anlaşılıyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 04:32 Kaynak: İHA
Son Dakika Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık