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İçişleri Bakanlığı, Bakan Soylu'nun 1,3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine randevu vermesine açıklık getirdi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Bakan Soylu'nun 1,3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine randevu vermesine açıklık getirdi

03.01.2022 00:54
İçişleri Bakanlığı, Bakan Soylu'nun 1,3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine randevu vermesine açıklık getirdi

İçişleri Bakanlığı, Brezilya'da Türkiye merkezli ACM Airlines şirketine ait özel uçakta 1.3 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Şeyhmus Özkan'a, "terör örgütü PKK tarafından tehdit edildiği ve haraç istendiği" gerekçesiyle 3 yıl önce randevu verildiğini, bu randevunun Bakan Soylu ile Özkan'ın ilk ve son görüşmesi olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun Müşaviri Burak Gültekin, Brezilya'da özel uçakta 1,3 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Şeyhmus Özkan'a, 3 yıl önce Bakan Soylu tarafından verilen randevuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İLK VE SON KEZ GÖRÜLMÜŞTÜR"

Gültekin, paylaşımında şunları kaydetti:
"7 Aralık 2018 tarihinde, Şeyhmus Özkan isimli şahsa, 'PKK Terör örgütü tarafından tehdidi ve haraç istendiğiyle ilgili Sayın Bakanımızın Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı döneminden ve Küçükçekmece'den tanıdığı Kemal Yıldırım'ın talebi üzerine randevu verilmiş; ilgili şahıs, yanında V.T. ve O.Ö. isimli iki iş insanıyla gelmiştir. Sayın Bakanımız, Kemal Yıldırım dışındaki bu üç şahsı ilk ve son kez burada görmüştür."

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KENDİSİNDEN PARA TALEP ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ"

Özkan'ın, randevu sırasında PKK terör örgütü tarafından ölümle tehdit edildiğine ve şantajla kendisinden para istendiğine dair belgeleri gösterdiğini dile getiren Gültekin, "Ayrıca ilgili şahıs, ekteki ifadelere de yansıyan şekilde, terör örgütü mensuplarının ve Selahattin Demirtaş'ın, bir seçim öncesi telefonla arayarak 'kendisinden para talep ettiği' kaydını da dinletmiştir. Bunun üzerine şahıs, Terörle Mücadele Daire Başkanlığına ve akabinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yönlendirilmiş ve ihbarın incelenmesi istenmiştir." ifadelerine yer verdi.

SAVCILIK KARARIYLA GÖZALTINA ALINDI

Şeyhmus Özkan'ın şirketine ait uçakta 4 Ağustos 2021'de uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından, uçağın pilotunun 26 Aralık 2021'de yurt dışından Türkiye'ye geldiğinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce tespiti üzerine, olayın savcılığa intikal ettirildiğini bildiren Gültekin, savcının kararıyla pilotun gözaltına alındığını, daha sonraki sürecin, mahkemenin kararları çerçevesinde sürdüğünü aktardı.

OLAYIN BAKAN SOYLU'YLA İLİŞKİLENDİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞI BELİRTİLDİ

Gültekin, bu olayın ardından 3 yıl önceki randevuda çekilen fotoğrafın sosyal medya ve bazı medya kuruluşları üzerinden gündeme getirilerek, son olaylar ile Bakan Soylu'nun ilişkilendirilmeye çalışıldığını belirtti.

BAKAN SOYLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Fotoğrafın kullanılarak bir algı operasyonu yapıldığını ifade eden Gültekin, bununla ilgili Bakan Soylu'nun, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.
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Münir Karaloğlu, Şeyhmus Özkan, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı, Bakan Soylu'nun 1,3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine randevu vermesine açıklık getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı, Bakan Soylu'nun 1,3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine randevu vermesine açıklık getirdi - Son Dakika
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