İçişleri Bakanlığından sahte genelgelere itibar etmeyin uyarısı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından sahte genelgelere itibar etmeyin uyarısı
21.10.2020 19:55
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika Arsenal'li Mesut Özil'in adı ABD ekibi DC United ile anılıyor Son Dakika: Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın kuruluşla anlaşamadık, ihtarname gönderdik Ermenistan Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri ön safta kullanıyor ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor Polis, intihara kalkışan genci bir anlık dalgınlığından yararlanarak kurtardı Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi