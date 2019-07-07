İçişleri Bakanlığından, Şırnak Gabar Dağı kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2...
1 saat önce
İçişleri Bakanlığından, Şırnak Gabar Dağı kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:49 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından, Şırnak Gabar Dağı
kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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