İçişleri Bakanlığından Şırnak ve Bingöl şehitleri için taziye mesajı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan kahraman 2 jandarma personeli için başsağlığı mesajı yayınladı.



İçişleri Bakanlığının internet sitesi üzerinden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Şırnak'ta terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında 2 Jandarma personelimiz şehit oldu. Millet olarak terörle topyekun mücadele ettiğimiz bir zamanda görevi başında kaybettiğimiz vatan evlatlarımızın derin üzüntüsünü kalbimizde yaşıyor, şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."



Bingöl'de dengesini kaybederek düşen jandarma şehit oldu



Öte yandan Bingöl'de görevi esnasında dengesini kaybederek nöbet kulesinden düşmesi sonucu şehit olan jandarma personeli için de mesaj yayınlandı. Mesajda, "Bingöl'de görevli olduğu nöbet kulesinden dengesini kaybederek düşen jandarma personelimiz şehit olmuştur. Görevi başında kaybettiğimiz şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA